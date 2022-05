Regierungssuche in NRW: Wüst trifft Kutschaty

Eine Woche nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen ist immer noch nicht klar, welche Parteien gemeinsam eine Regierung bilden wollen. Am Montag (10.00 Uhr) wollen sich der Wahlsieger, Ministerpr├Ąsident Hendrik W├╝st (CDU), und SPD-Landeschef Thomas Kutschaty im D├╝sseldorfer Landtag in kleinstem Kreis zu einem Arbeitsgespr├Ąch treffen. Daran sollen auch Staatskanzleichef Nathanael Liminski (CDU) und die Generalsekret├Ąrin der NRW-SPD, Nadja L├╝ders, teilnehmen. Eine gro├če Koalition gilt allerdings in beiden Parteien als die unbeliebteste Notfall-L├Âsung.