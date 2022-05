Vatertagsausflüge ohne Corona-Beschränkungen

Den geselligen Vatertagsausfl├╝gen mit Bollerwagen und Getr├Ąnken an Christi Himmelfahrt stehen in diesem Jahr keine umfangreichen Corona-Beschr├Ąnkungen mehr entgegen. Dennoch gelte es die Maskenpflicht im Nahverkehr auch bei den Ausfl├╝gen an diesem Donnerstag weiterhin zu beachten, erkl├Ąrte ein Sprecher des NRW-Gesundheitsministeriums auf Anfrage. Die Maskenpflicht ist Bestandteil der bis einschlie├člich Freitag geltenden Corona-Schutzverordnung.

Corona-Kontaktregeln lie├čen gesellige Bollerwagentouren mit vielen Freunden im vergangenen Jahr vielerorts nicht zu. In einigen St├Ądten mit hoher Inzidenz galten zudem Sonderregelungen, die Vergn├╝gungen zus├Ątzlich schm├Ąlerten. In Leverkusen galten zeitweise f├╝r beliebte Ausflugsziele am Rhein Verweilverbote und in K├Âln ein Alkoholverbot auf den Grillfl├Ąchen. Andernorts war etwa das Picknicken untersagt oder es galt eine Maskenpflicht auch in Parks und an Seeufern.