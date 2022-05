Vatertagsausflüge ohne Beschränkungen: Wechselhaftes Wetter

Gr├╝nes Licht f├╝r Vatertagsausfl├╝ge mit Bollerwagen und Bier an Bord: An Christi Himmelfahrt (Donnerstag) gibt es in diesem Jahr keine umfangreichen Corona-Beschr├Ąnkungen mehr. Es gilt aber noch die Maskenpflicht im Nahverkehr, wie das NRW-Gesundheitsministerium betont. Die Maskenpflicht ist Bestandteil der aktuell geltenden Corona-Schutzverordnung, deren Verl├Ąngerung gerade noch mal verk├╝ndet wurde.

Corona-Kontaktregeln lie├čen Bollerwagentouren mit vielen Freunden im vergangenen Jahr vielerorts nicht zu. In einigen St├Ądten mit hoher Inzidenz gab es zudem Sonderregelungen. In Leverkusen galten zeitweise f├╝r beliebte Ausflugsziele am Rhein Verweilverbote und in K├Âln ein Alkoholverbot auf den Grillfl├Ąchen. Andernorts war etwa das Picknicken untersagt oder es galt eine Maskenpflicht auch in Parks und an Seeufern.