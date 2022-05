Streiks an Unikliniken: Neue Verhandlungsrunden vereinbart

Im Streit um einen Entlastungstarifvertrag f├╝r die Besch├Ąftigten an den Universit├Ątskliniken in Nordrhein-Westfalen haben sich die Tarifparteien auf acht neue Verhandlungsrunden bis zum 14. Juni verst├Ąndigt. Die am Dienstag unterbrochenen Gespr├Ąche w├╝rden am (heutigen) Freitag fortgesetzt, teilte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in D├╝sseldorf mit.