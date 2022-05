CDU und Gr├╝ne wollen in Nordrhein-Westfalen am Dienstagnachmittag die erste Runde ihrer Koalitionsverhandlungen starten. Facharbeitsgruppen sollen in dieser Woche beginnen, bei den wichtigsten Themen m├Âglichst konkret auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, hie├č es am Montag aus Kreisen beider Parteien. Falls das gelingt, w├╝rde damit das erste schwarz-gr├╝ne B├╝ndnis Nordrhein-Westfalens geschmiedet.