Wüst würdigt Bouffier als Architekten von Schwarz-Grün

Der Vorsitzende der Ministerpr├Ąsidentenkonferenz, Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik W├╝st, hat die Verdienste seines scheidenden hessischen Amtskollegen Volker Bouffier (beide CDU) gew├╝rdigt. ""Der Andere k├Ânnte auch Recht haben" - mit dieser Haltung, durch die Vertrauen entstand, wurde Volker Bouffier Architekt des ersten schwarz-gr├╝nen B├╝ndnisses in einem Fl├Ąchenland, das bis heute erfolgreich ist", unterstrich W├╝st am Montag laut Mitteilung der D├╝sseldorfer Staatskanzlei.

W├╝st startet am Dienstag selbst Koalitionsverhandlungen mit den NRW-Gr├╝nen. Bouffier sollte am Montagabend bei einem gro├čen Festakt mit mehr als 600 G├Ąsten in Wiesbaden aus dem Amt verabschiedet werden. Er ist der dienst├Ąlteste Regierungschef Deutschlands mit einer Amtszeit von fast zw├Âlf Jahren.