Nach Fahrerflucht

Rätsel um Dackeldame in Essen gelöst

01.10.2019, 14:46 Uhr

Das Rätsel um die Dackeldame, die sich weigerte bei der Unfallflucht ihres Herrchens mitzumachen, ist gelöst. Der Mann, der am Freitag nach einem Unfall sein Auto einfach stehen ließ, konnte gefasst werden.

Dieser außergewöhnliche Fall von Fahrerflucht hatte für Schlagzeilen gesorgt: Am Freitagmorgen gegen 5.55 Uhr soll ein Autofahrer in Essen-Kettwig gegen ein geparktes Fahrzeug gefahren sein. Obwohl er von Passanten angesprochen worden war, hielt der Fahrer nicht an und fuhr davon. Seine Dackeldame spielte bei der Flucht aber nicht mit und sprang ihrem Herrchen noch an Ort und Stelle aus dem Auto.

Sie wurde nach dem Unfall durch die Essener Polizei an ein Tierheim übergeben, der Besitzer wurde seitdem gesucht. Wie die Behörde jetzt mitteilte, ist die Identität des Mannes aber inzwischen geklärt.

Fahrer hatte offenbar zweiten Unfall

Denn wie sich herausstellte, blieb es an diesem Freitagmorgen nicht bei dem einen Unfall. Der flüchtige Mann fuhr nach Angaben der Polizei kurze Zeit später gegen 7 Uhr auf der A40 in Richtung Venlo kurz vor der Ausfahrt Homberg mit seinem Auto in die Leitplanken. Er ließ den Wagen mit laufendem Motor stehen, stieg aus, lief zum Rhein und versuchte, durchs Wasser zu flüchten.

Unter der Rheinbrücke Neuenkamp konnte der unterkühlte Mann aus dem Wasser gerettet und anschließend in ärztliche Betreuung übergeben werden. Es dauert nicht lange, bis die Polizei 1 und 1 zusammenzählte und den 28-jährigen Mann aus dem Saalekreis mit dem geflüchteten Dackel in Verbindung brachte.







Die Angehörigen des Mannes wurden gebeten, die Dackeldame aus dem Tierheim abzuholen.