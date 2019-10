Fremdeinwirkung ausgeschlossen

Ursache für Explosion mit zwei Toten in Essen geklärt

08.10.2019, 17:36 Uhr | t-online.de

Einsatz der Feuerwehr: In diesem Wohnhaus in Essen sind zwei Menschen offenbar durch eine Explosion gestorben. (Quelle: Stephan Witte/KDF-TV/dpa)

Nach der Explosion mit zwei Toten in einem Wohnhaus waren seit Freitag Brandermittler und ein Sachverständiger im Einsatz, um die Ursache zu klären. Jetzt hatten sie Erfolg.

Nach einer Explosion mit zwei Toten in einem Haus in Essen haben Spezialisten zusammen mit einem unabhängigen Sachverständigen die Ursache gefunden.



Der 21-jährige Mann, der bei der Explosion ums Leben kam, hatte offenbar in seinem Zimmer Brandbeschleuniger ausgeschüttet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft jetzt mit. Dessen Entzünden habe dann zu einer Verpuffung und einem anschließenden Brand geführt.

20-Jährige Nachbarin kam ums Leben

Dabei war neben dem jungen Mann auch die 20-jährige Nachbarin ums Leben gekommen. Zum Zeitpunkt der Explosion soll sie in ihrer eigenen Wohnung gewesen sein und von der Tat des 21-Jährigen nichts mitbekommen haben. Das ergab eine Obduktion der Leiche.



Wieso der Mann den Brandbeschleuniger verschüttet hat, ist unklar. Ein Fremdverschulden kann laut den Behörden aber ausgeschlossen werden.







Die Detonation hatte sich am Freitag in dem Gebäude in der Nähe des Essenr Hauptbahnhofs ereignet. Fenster zerbrachen, die Fassade war rußverschmiert. Das Haus ist nach wie vor unbewohnbar.