Bahnstrecke gesperrt

Regionalbahn kracht in Pkw – 73-Jähriger stirbt

27.11.2021, 08:54 Uhr | dpa, t-online

Tödlicher Unfall am Bahnübergang in Dinslaken: Ein Fahrzeug befand sich bei geschlossener Schranke auf den Schienen. (Quelle: Justin Brosch)

Einsatz am Bahnübergang: In Dinslaken ist ein Zug in ein Auto gefahren. Der Pkw stand demnach auf den Gleisen. Ein Mann kam bei dem Unfall ums Leben.

Beim Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Regionalbahn in Dinslaken ist am Freitag ein 73 Jahre alter Duisburger ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Pkw gegen 17.15 Uhr im Bereich des beschrankten Bahnüberganges an der Jägerstraße aus bislang ungeklärter Ursache stehen geblieben.

Die vom Bahnhof Dinslaken kommende Regionalbahn von Arnhem nach Oberhausen leitete eine Notbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß aber nicht verhindern. Das Auto wurde mehrere hundert Meter mitgeschleift. Der Lokführer und ein Fahrgast erlitten einen Schock.



Die Rettungskräfte im Einsatz: 200 Reisende mussten aus dem Zug in Busse gebracht werden. (Quelle: Feuerwehr Dinslaken)



Die Bahnstrecke war für die Zeit der Bergung gesperrt. Die im Zug befindlichen etwa 200 Fahrgäste wurden mit Bussen zum Bahnhof Oberhausen gebracht.