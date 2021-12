Premier Inn am Hauptbahnhof

Essener Arzt bietet Impfung an Weihnachten an

23.12.2021, 13:40 Uhr | t-online, cco

Premier Inn Hotel am Hauptbahnhof: In der Hotel-internen Impfstelle kann man sich auch an den Weihnachtstagen impfen lassen. (Quelle: Jochen Tack/imago images)

Um der Ausbreitung der hochansteckenden Omikron-Variante zu begegnen, bietet eine Essener Praxis auch an den Feiertagen Impfungen an. Auch die Stadt selbst wartet mit einer Sonder-Impfaktion auf.

Die Booster-Kampagne in Essen ist im vollen Gange. Damit Impfwillige auch an den Weihnachtstagen eine Anlaufstelle haben, bietet eine Essener Arztpraxis auch an den Feiertagen Impftermine an.

Das stationäre Impfangebot von Arzt Haschmatullah Zazai im Premier Inn Hotel am Hauptbahnhof hat sieben Tage die Woche geöffnet – auch an Weihnachten und Silvester. "Ich möchte mit dem Angebot einen Beitrag zur Impfkampagne leisten", sagte Zazai der Zeitung "Der Westen". Von 9 bis 18 Uhr können Impfwillige bei ihm eine Impfung erhalten, verimpft werden die Präparate von Moderna, Biontech und Johnson & Johnson.

Essen: Stadt bietet Impfungen in der Zeche Zollverein

Auch die Stadt Essen bietet eine weihnachtliche Impfmöglichkeit an: Am zweiten Weihnachtstag (26. Dezember) können sich Erwachsene und Kinder ab zwölf Jahren von 11 bis 18 Uhr in Halle 5 der Zeche Zollverein impfen lassen.



Dies sei sowohl mit als auch ohne Termin möglich, teilte die Stadt mit. Rund 500 Termine sind über das Online-Portal dubidoc vorab verfügbar. Weitere Hinweise zur Anmeldung sind auf der Seite der Stadt Essen vermerkt.