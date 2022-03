Krieg in der Ukraine

Impfzentrum in Gelsenkirchen wird zur Flüchtlingsunterkunft

14.03.2022, 16:11 Uhr | dpa

Erstaufnahmestelle in der Emscher-Lippe-Halle in Gelsenkirchen im September 2015: Das Impfzentrum in Gelsenkirchen wird nun zur Flüchtlingsunterkunft. (Quelle: Caroline Seidel/Stadt Gelsenkirchen/dpa)