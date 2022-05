Unfall beim Driften?

Teenager schleudert mit Auto in Kanal

02.05.2022, 12:45 Uhr | t-online, mtt

Der Rhein-Herne-Kanal (Archivbild): Hier in der Nähe stürzte das Auto ins Wasser. (Quelle: CHROMORANGE/imago images)

Ein 18-Jähriger hat die Kontrolle über sein Auto verloren und ist in einen Kanal gestürzt. Die Polizei spricht von einem "misslungen Fahrmanöver" – und großem Glück, das der junge Mann gehabt habe.

In der Nacht zu Montag ist ein Teenager mit seinem Auto in den Rhein-Herne-Kanal gestürzt. "Vermutlich aufgrund eines misslungenen Fahrmanövers ist er ins Schleudern geraten", sagte ein Polizeisprecher t-online. "Dann krachte er über eine Spundwand in den Kanal."

Der 18-Jährige konnte sich selbst aus seinem Auto befreien. Berichten zufolge entkam er dem sinkenden Wagen durch die zerstörte Frontscheibe. Ob er diese eintreten konnte oder ob sie schon durch den Unfall selbst kaputt gegangen war, sei noch unklar. Als die Polizei kam, stand der junge Mann bereits am Ufer. Er habe großes Glück gehabt, hieß es.

Der Unfall ereignete sich laut "WAZ" am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr an der Nordseite des Kanals im Stadtteil Gelsenkirchen-Horst kurz vor der Schleuse. Laut WDR befindet sich an der Unfallstelle eine Schotterpiste. Der Teenager könnte ersten Ermittlungen zufolge hier Driftübungen gemacht haben.

Den 18-Jährigen erwartet eine Anzeige

Der Kanal wurde für die Dauer der Bergung für den Schiffsverkehr gesperrt. "Die Taucherstaffel der Feuerwehr Gelsenkirchen leistete der Polizei dabei Amtshilfe", sagte ein Feuerwehrsprecher t-online. Die Taucher befestigten das Auto unter Wasser, ein Kran hob es an Land. Gegen 2.15 Uhr am frühen Montagmorgen waren die Arbeiten laut Feuerwehr beendet.

Den 18-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Verunreinigung des Gewässers. Die Wasserschutzpolizei Duisburg fertigte die Anzeige, weil Öl und Benzin in den Kanal gelangten.

Tödlicher Parkhaus-Unfall in Essen: Auch hier sollen Teenager gedriftet sein

Der Unfall erinnert an den Unfall am Ostersonntag in Essen. Damals waren zwei Teenager gestorben, nachdem sie mit ihrem Auto von einem Parkhausdach stürzten.



Auch hier gilt Driften als wahrscheinliche Unfallursache. Beim Driften geht es darum, bei einer schnellen Kurvenfahrt das Fahrzeugheck kontrolliert ausbrechen zu lassen, während das Auto durch Gegensteuern trotzdem in der Spur bleibt.