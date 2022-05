"BsF"-Star verr├Ąt, wie es in der Show wirklich abl├Ąuft

Nach dem mutma├člich verhinderten rechtsextremen Anschlag in Essen werden mehr Details bekannt. Der 16-j├Ąhrige Verd├Ąchtige soll eine Todesliste gef├╝hrt haben ÔÇô Mitsch├╝ler lieferten anscheinend die entscheidenden Hinweise auf ihn.

Um 4.20 Uhr am Donnerstagmorgen st├╝rmte das SEK die elterliche Wohnung des 16-J├Ąhrigen in der Essener Klopstockstra├če. Er soll Anschl├Ąge auf das Don-Bosco-Gymnasium und die Realschule am Schloss Borbeck geplant haben.

Die Vorw├╝rfe wiegen schwer ÔÇô und was die Polizei in dem Haus fand, l├Ąsst B├Âses erahnen: Explosive Stoffe, die wohl zum Bef├╝llen der Bomben vorgesehen waren, hatte der Verd├Ąchtige in seinem Kinderzimmer gelagert. Einen z├╝ndf├Ąhigen Sprengsatz entdeckte das SEK zwar nicht, aber 16 Rohrk├Ârper, zum Teil mit Uhren best├╝ckt. Einige von ihnen sollen von au├čen mit N├Ągeln pr├Ąpariert gewesen sein.

16-J├Ąhriger berichtete Mitsch├╝lern von Anschlagspl├Ąnen

"Die Polizei verhinderte m├Âglicherweise einen Albtraum", sagte Innenminister Herbert Reul am Donnerstag. Doch wie kamen die Einsatzkr├Ąfte dem Jugendlichen aus Essen auf die Schliche? Zun├Ąchst war die Lage undurchsichtig, nun werden Details bekannt.

Der Direktor der Ordenseinrichtung, zu der das Don-Bosco-Gymnasium geh├Ârt, Pater Otto Nosbisch, sagte im Gespr├Ąch mit t-online, dass die Schule bereits am Mittwoch von dem bedrohlichen Verdacht erfahren hatte. Er berichtete am Freitag weiter, dass der Jugendliche mehreren Mitsch├╝lern seine Pl├Ąne angedeutet habe. Demnach habe er eine Bombe in der Schule platzieren wollen.