2.000 Komparsen für "Manta Manta"-Film gesucht

Aktualisiert am 20.05.2022 - 11:57 Uhr

Aktualisiert am 20.05.2022 - 11:57 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Friseurinnen, Rennfahrer und Strandbar-GĂ€ste: FĂŒr eine Fortsetzung der Kult-Komödie "Manta Manta" aus den Neunzigerjahren werden in Nordrhein-Westfalen rund 2.000 Komparsen und Kleindarsteller gesucht. Die Dreharbeiten zu "Manta Manta 2" seien von Mitte Juni bis Anfang August in Dortmund, Köln, Bad Driburg, Mettmann und Dormagen geplant, sagte der Mit-Inhaber der verantwortlichen Casting-Agentur, Gregor Weber, der Deutschen Presse-Agentur. Man suche nach Menschen, die an ein bis fĂŒnf Drehtagen zusammen mit den Stars des Streifens vor der Kamera stehen könnten.