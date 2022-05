Kornnatter auf Straße ausgesetzt: Wem gehört diese Schlange?

Aktualisiert am 25.05.2022 - 10:04 Uhr

Tierischer Fund in Duisburg: Eine unbekannte Person hatte auf einer GrĂŒnflĂŒche ein Terrarium entsorgt – samt Schlange. Die Polizei ermittelt.

Nach dem Fund eines Terrariums mit einer Kornnatter sucht die Polizei in Duisburg nach Hinweisen auf den Besitzer. Ein SpaziergÀnger hatte am Dienstagvormittag die ungiftige Schlange in dem GlasbehÀlter gefunden.