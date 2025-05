"If rape is inevitable, relax and enjoy", zu deutsch: "Wenn eine Vergewaltigung unvermeidlich ist, entspannen Sie sich und genießen Sie". Das soll der zwei Sternen ausgezeichnete Bundeswehrgeneral Hartmut Renk zu seinen Kameraden und Kameradinnen gesagt haben. Eine anwesende Offizierin aus Großbritannien meldete den General daraufhin.