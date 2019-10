LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Nicolai Müller verlässt Eintracht Frankfurt

16.10.2019, 09:43 Uhr | t-online.de

Nicolai Müller verlässt Eintracht Frankfurt und wechselt mit sofortiger Wirkung nach Australien zu den Western Sydney Wanderers. Müller war im Sommer 2018 vom HSV nach Frankfurt gewechselt, wurde aber von Trainer Adi Hütter selten berücksichtigt. In der vergangenen Saison war er zudem an den Zweitligisten Hannover 96 ausgeliehen. Deshalb geht es nun auf eine neue Reise für den Spieler, der in Australien auf Trainer Markus Babbel und frühere Eintracht-Profis wie Alexander Meier und Pirmin Schwegler trifft.

Am gestrigen Abend fand das BBL-Spiel der Skyliners gegen Alba Berlin statt. Nach zwei knappen Niederlagen zu Saisonbeginn unterlag Frankfurt schließlich auch Alba Berlin. Nach dem 53:87 (28:40) muss Frankfurt schließlich wieder mit einer Niederlage nach Hause fahren. Der Negativlauf der Frankfurter geht somit weiter und die Skyliners bleiben vorerst sieglos.



