Der Sport-Donnerstag im Live-Blog

Fredi Bobic startet Rundumschlag gegen den modernen Fußball

14.11.2019, 18:38 Uhr | t-online.de

Egal ob Eintracht Frankfurt, FSV Frankfurt, 1. FFC Frankfurt oder die vielen kleineren Frankfurter Sportvereine: Sport spielt in Frankfurt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Die Hanauerin, die beim SG Frankfurt beheimatet ist, hat am Donnerstag in Berlin mit 8:08:02 Minuten über 800 Meter ihre eigene Bestmarke um mehr als 2,5 Sekunden verkürzt. Damit stellte sie auch gleichzeitig einen deutschen Rekord auf.



Uuuuund Schluss! Die Eintracht hat ihr Testspiel gegen den SV Sandhausen mit 2:1 gewonnen. In einem munteren Kick kamen viele Kicker aus der zweiten Reihe zum Einsatz. Mal sehen, welche Erkenntnisse Trainer Adi Hütter aus dem Spiel mitnimmt.



Zur Halbzeit liegt die Eintracht gegen Sandhausen mit 2:1 vorn. Den zwischenzeitlichen Ausgleich der Gastgeber konterte Abdulkerim Cakar.

⏸️ 45.:

Pause vor der @CobaArena. Die Adler nach vorne unbekümmert, hinten ab und an luftig, gerechter Pausenstand und der Wettergott meint es heute auch gut 🌞

––––––#SGE #SGESVS 2:1 pic.twitter.com/P8MJV0HRzW — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) November 14, 2019

Die Länderspielpause nutzt Eintracht Frankfurt gerade für ein Testspiel gegen den SV Sandhausen. Nach einer Viertelstunde steht es 1:0 für die Eintracht. Torschütze war SGE-Talent Jip Molenaar. Wir halten Sie hier natürlich über das Spiel auf dem Laufenden.

⏰ 10.:

Erster durchdachter Angriff und prompt die Führung!! ⚽️ @dkohr21 chippt in den Lauf von Durm, der legt quer auf Molenaar, welcher im Stile eines Strafraumstürmers eiskalt einschiebt! ❄️

––––––#SGE #SGESVS 1:0 — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) November 14, 2019

Schlechte Nachrichten für alle Fans der SGE: Die Eintracht muss im kommenden Europa-League-Spiel am 28. November bei Arsenal London ohne Unterstützung der eigenen Fans auskommen. Die Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkommission hat die Berufung der Hessen gegen den Ausschluss der Anhänger heute zurückgewiesen. Die Strafe hatte die Eintracht nach den wiederholten Verstößen der eigenen Fans Mitte Oktober bekommen.

Fredi Bobic galt als aktiver Spieler ja nicht unbedingt als ruhiger Zeitgenosse. Und ein bisschen was von diesem Temperament scheint er sich bis heute bewahrt zu haben. Jedenfalls hat er heute in einem Interview zu einem Rundumschlag gegen den Videobeweis, die EM 2020 und die WM-Vergabe nach Katar ausgeholt. Was er genau gesagt hat, können Sie hier nachlesen.

Die U16-Bundesliga-Mannschaft von Eintracht Frankfurt/Fraport Skyliners hat sich in der Vorrunde den zweiten Platz gesichert. Nach einer Niederlage zum Saisonauftakt gewann der Nachwuchs auf Frankfurt fünf Spiele in Folge und hat sich souverän für die Hauptrunde und die Playoffs qualifiziert.

"Am Anfang haben die Jungs noch etwas Zeit gebraucht, um zueinander zu finden. Das ist aber auch ganz natürlich, wenn man bedenkt, dass sie im Jahr zuvor noch Konkurrenten waren. Insofern kann man hier von einem Teambildungs-Prozess sprechen, welcher Zeit braucht." Offenbar klappt das Zusammenspiel jetzt aber sehr gut.

Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Sport-Live-Blog aus Frankfurt an diesem Donnerstag. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, lassen Sie uns einfach einen Kommentar unter dem Artikel da.