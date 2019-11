LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Wie lief die bisherige Bundesliga-Saison für die Eintracht?

13.11.2019, 12:24 Uhr | t-online.de

Egal ob Eintracht Frankfurt, FSV Frankfurt, 1. FFC Frankfurt oder die vielen kleineren Frankfurter Sportvereine: Sport spielt in Frankfurt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Ein Drittel der Bundesliga-Saison ist bereits vorbei. Unsere t-online.de-Kollegen vom Sport haben sich deshalb die Vereine mal genauer angeschaut, darunter natürlich auch Eintracht Frankfurt.

„Die Eintracht spielte in der Liga bislang unkonstant: Bereits vier Auswärtsniederlagen und zwei Unentschieden stehen auf dem Konto. Heraus sticht der Kantersieg gegen die Bayern, er aber leider auch nicht mehr als drei Punkte auf das Konto gab“, schreiben die Kollegen.



Auswärts ist die Eintracht zwar schwach, zuhause aber eine Macht. Selbst die Bayern ließen sich von der Atmosphäre der Commerzbank-Arena beeindrucken und gingen mit 1:5 unter.“ Die gesamte Bilanz, auch der anderen Clubs, lesen Sie hier.

Die österreichische Nationalmannschaft hat das Team aus Kasachstan gestern in der EM-Quali ganz schön alt aussehen lassen. Am Ende gewann die ÖFB mit 9:0. Warum wir das im Frankfurt-Sport-Blog erwähnen, fragen Sie sich vielleicht. Weil vier Spielerinnen des 1. FFC Frankfurt Teil der Österreich-Elf sind und eins der neun Tore auf das Konto von Mittelfeld-Spielerin Laura Feiersinger ging, die ebenfalls in Frankfurt spielt. Glückwunsch!

Heute öffnet im Eintracht Frankfurt Museum die neue Ausstellung "59/92: Die gewonnene und die verlorene Meisterschaft". Zeitzeugen erinnern sich an 1959, als die Eintracht die Deutsche Meisterschaft im Olympiastadion gewann. Fast wäre es 1992 auch in Rostock gelungen, den Sieg zu wiederholen. Die Ausstellung ist bis Februar 2020 zu sehen, der Eintritt ist frei.

Die Stürmerin des 1. FFC Frankfurt mit der Nummer 19, Theresa Panfil, feiert heute ihren 25. Geburtstag. Der Verein gratuliert – und da schließen wir uns gerne an.

Heute feiert 🥳 unsere Theresa Panfil ihren 🎂 Geburtstag - und bald hoffentlich auch wieder Tore ⚽️ auf dem Rasen 😉! Alles Gute, Theresa! 😎 #FFC #HappyBirthdayTheresa Gepostet von 1. FFC Frankfurt am Dienstag, 12. November 2019

