LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Bei einem Sieg ist Eintracht Frankfurt klar weiter

11.12.2019, 10:58 Uhr | t-online.de

Die Eintracht beim Gruppenspiel gegen Vittoria de Guimaraes SC Anfang Oktober: Gewinnt die Mannschaft jetzt in Frankfurt, ist sie sicher weiter. (Quelle: HMB-Media/imago images)

Egal ob Eintracht Frankfurt, FSV Frankfurt, 1. FFC Frankfurt oder die vielen kleineren Frankfurter Sportvereine: Sport spielt in Frankfurt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Eintrachts André Silva hat zahlreiche internationale Erfahrungen gesammelt: Für die portugiesische Nationalmannschaft hat er 33 A-Länderspiele absolviert, weitere 70 für die U-Nationalmannschaften Portugals, dazu kickte er noch beim FC Porto, AC Milan und FC Sevilla, wie sein Verein mitteilt. Das kann in der morgigen Partie gegen Vitoria Guimaraes sicher nicht schaden. "Ich war überrascht vom SC, wie er im Hinspiel aufgetreten ist. Sie haben sehr gut gespielt, uns nicht unser Spiel durchziehen lassen. Sie glauben immer an sich und werden das auch im Rückspiel tun“, sagte Silva.

Am Donnerstag empfängt Eintracht Frankfurt den Tabellenletzten in der Gruppe F, Vitoria Guimaraes, in der Europa League. Die Frankfurter stehen hinter Arsenal auf dem zweiten Platz. Gewinnt die Eintracht, ist alles klar, dann ist sie auf jeden Fall weiter.



Bei einem Unentschieden oder einer Niederlage sind die Frankfurter auf die Schützenhilfe des FC Arsenal angewiesen, berichten die Kollegen der "Hessenschau". Die haben mal sämtliche Szenarien durchgerechnet, wann Eintracht Frankfurt als Gruppensieger oder Gruppenzweiter weiterkommt. Oder, was wir nicht hoffen, was passieren muss, dass die SGE doch noch ausscheidet.

Guten Morgen, Frankfurt! In unserem Sport-Live-Blog aus Frankfurt begleiten wir Sie auch an diesem Mittwoch wieder durch den Tag. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, lassen Sie uns einfach einen Kommentar unter dem Artikel da.