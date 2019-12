LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Adi Hütter macht sich keine Gedanken über seine Zukunft

Die Auktion für "Flutlicht für Leutzsch" ist beendet, teilen die Ultra-Fans der Eintracht mit. Dabei wurden Trikots der Frankfurter Spieler versteigert. Das Ergebnis: 9.302 Euro sind bei der Aktion rumgekommen. Spitzenreiter waren die Trikots Danny da Costa und Daniel Heinze, die für jeweils 640 versteigert worden sind. Das Geld geht an den Verein BSG Chemie Leipzig, der dringend eine neue Flutlichtanlage für den Alfred-Kunze-Sportpark benötigt.

"Wenn wir weiter solche Leistungen zeigen, wird das Abstiegskampf", sagte Abwehrchef Makoto Hasebe nach dem sechsten sieglosen Bundesligaspiel in Folge. Vier Punkte ist die Eintracht nur noch vom Relegationsplatz entfernt, aktuell auf dem zwölften Platz der Bundesliga-Tabelle.

"Tabellen können wir lesen", antwortete Cheftrainer Adi Hütter am Mittwochabend gereizt auf eine Frage zur kritischen Lage. "Wir sind mittendrin, wo es in beide Richtungen gehen kann." Nach dem 50. Bundesliga-Spiel auf der Trainerbank der Hessen musste er sich auch fragen lassen, ob er sich nun Gedanken über seine Zukunft machen würde. "Was meine Person betrifft, habe ich keinen Ansatz, dass ich mir da Gedanken mache", erwiderte Hütter. "Sicher ist es die unangenehmste Zeit seit ich hier bin. Das muss man klar sagen."

"In den ersten zehn Minuten hatte die Eintracht viel Wucht, da haben wir richtig Probleme gehabt", sagte FC-Köln-Trainer Markus Gisdol nach dem gestrigen Spiel gegen die Eintracht. In der Pause habe er den Spielern erklärt, dass "wir ruhig bleiben, nicht hektisch werden dürfen". Nach dem 2:2-Ausgleich der Kölner gab es noch eine Riesenchance für die Eintracht. "Der Sieg war letztlich verdient und tut uns gut. Wir haben als Mannschaft gut funktioniert", sagte Gisdol.

Dass die Eintracht derzeit auf dem Zahnfleisch geht, sieht man auch an den vielen kleineren und größeren Verletzungen. Gestern mussten mit Sebastian Rode und Goncalo Paciencia verletzt vom Platz. Immerhin: Adi Hütter gab nach dem Spiel Entwarnung: "Beide haben Schläge in Zweikämpfen abbekommen, bei denen der Muskel dann zu macht", sagte er auf der Pressekonferenz. Sie sollen selbst um ihre Auswechslungen gebeten haben.

Mehr Grund zur Freude als bei der Eintracht gibt es heute bei den Frauen des 1. FFC Frankfurt: Gleich zwei Spielerinnen haben Geburtstag. Da-Hye Lee feiert ihren 27. Ehrentag und Sandrine Mauron ihren 23. Geburtstag. Auch wir wünschen alles Gute!

Nach der 2:4-Niederlage von Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Köln, spricht Trainer Adi Hütter über sein Team und nimmt es in Schutz. "Man sieht, dass viele Spieler falsche Entscheidungen treffen, weil eine unglaubliche Müdigkeit da ist – körperlich und mental", sagte Hütter in der Pressekonferenz nach der Partie: "Ich nehme die Spieler da in Schutz." Die Mannschaft habe versucht, den Kampf anzunehmen, was bis zur 2:0-Führung auch gut funktioniert hat. Doch am Ende fehlte den Frankfurtern wohl einfach die Kraft. Oder liegen die Probleme für den Abwärtstrend der letzten Wochen doch tiefer?

