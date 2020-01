LIVESport-Tag im Live-Blog

Eintracht Frankfurt würdigt Friedhelm Funkel

29.01.2020, 14:52 Uhr | t-online.de, cf

Egal ob Eintracht Frankfurt, FSV Frankfurt, 1. FFC Frankfurt oder die vielen kleineren Frankfurter Sportvereine: Sport spielt in Frankfurt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Mit Ironie hat Eintracht Frankfurt als nächster Gegner von Fortuna Düsseldorf auf die dortige Trennung von Trainer Friedhelm Funkel reagiert. Die letzten vier Begegnungen gegen Fortuna habe die Eintracht alle gewinnen können, twitterte der hessische Fußball-Bundesligist am Mittwoch: "Aber: Nachdem Düsseldorf den erfahrensten gegen den nun unerfahrensten Bundesligatrainer getauscht hat, gestaltet sich die Vorbereitung sicher nicht einfacher."



Funkel war von 2004 bis 2009 Chefcoach in Frankfurt. Mit einem zweiten Tweet verabschiedete sich die SGE von ihrem früheren Trainer.



Nach dem Ende seiner Tätigkeit in Düsseldorf hat Friedhelm Funkel nun auch das Ende seiner Trainerkarriere erklärt.



Vielen Dank für deinen über all die langen Jahre unglaublichen Einsatz an der Seitenlinie, Friedhelm! 🙏#inEINTRACHT #SGE pic.twitter.com/76qPahvXMC — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) January 29, 2020

12.19 Uhr: Ist Bas Dost am Samstag wieder fit?



Noch ist unklar, ob der an einem Magen-Darm-Infekt erkrankte Eintracht-Stürmer Bas Dost am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf wieder spielen wird. Die Eintracht hofft darauf, immerhin kommt Dost in Hütters neuem "angewandten Attackesystem eine gestiegene Bedeutung", schreiben die Kollegen der "Frankfurter Rundschau". Gegen die letzten beiden Gegner Hoffenheim und Leipzig habe Dost einen Angriff mit sich selbst gebildet, heißt es dort, allerdings gegen Leipzig nicht ganz so erfolgreich. Nicht einmal gelang ihm ein Torschuss. Das wird am Samstag hoffentlich anders.

Am Samstagnachmittag ist die Eintracht zu Gast bei Fortuna Düsseldorf. Wie heute bekannt wurde, hat das Bundesliga-Schlusslicht seinen Trainer Friedhelm Funkel, der von 2004 bis 2009 Trainer in Frankfurt war, entlassen. Offenbar steht auch schon sein Nachfolger fest. Mehr dazu lesen Sie hier...

Valtteri Salo, zuständig für Video und Goali-Coach bei den Löwen Frankfurt, wird heute 30 Jahre alt. Sein Verein gratuliert, da schließen wir uns gerne an.

Runde Sache... Alles Gute zum 30. Geburtstag, Valtteri! Gepostet von Löwen Frankfurt am Mittwoch, 29. Januar 2020

Der frühere Bundesliga-Torschützenkönig Alexander Meier beendet mit 37 Jahren seine erfolgreiche Karriere als Fußballprofi. "Das war's, ich höre auf!", sagte der Stürmer der "Bild" und der "Sport Bild". Nach 19 Jahren, 458 Pflichtspielen und 152 Toren für vier Vereine, darunter auch Eintracht Frankfurt.



Letzte Karrierestation: Alex Meier im Trikot der Western Sydney Wanderers im Oktober 2019. (Quelle: imago images)



Dass seine sportliche Laufbahn dem Ende zugehe, habe er schon gespürt, als die Verletzungen zunahmen. 2018 wurde sein Vertrag bei Eintracht Frankfurt nicht mehr verlängert, er ging nach Australien. Doch im Januar beendete er seinen Einsatz bei den Sydney Wanderers. Nun könnte er nach Frankfurt zurückkehren...

Willkommen zurück an diesem Mittwoch. In unserem Sport-Live-Blog aus Frankfurt begleiten wir Sie wieder durch den Tag.