"Unverantwortlich"

Frankfurter Schüler wollen wegen Corona streiken

27.11.2020, 09:48 Uhr | t-online

In Frankfurt wollen Schüler wegen der hohen Infektionszahlen streiken. Sie fordern strengere Hygienemaßnahmen und mehr Unterricht von zu Hause aus.

Am Montag wollen Frankfurter Schüler wegen der Corona-Lage streiken. Das hat der Stadtschülerinnenrat angekündigt. In einem Schreiben äußern sie Bedenken, trotz der hohen Infektionszahlen weiter in die Schule zu gehen und so das Virus gegebenenfalls an Familienangehörige weiterzugeben. Die Schüler wollen mit dem Streik Wechselunterricht und strengere Hygieneregeln an Schulen erreichen. Außerdem wollen sie in Entscheidungen einbezogen werden.

Am Montag ist Schulstreik - Wir unterstützen den Aufruf von mittlerweile sieben Schülervertretungen Frankfurts für Wechselunterricht und ein neues Infektionsschutzkonzept an den Schulen. #unverantwortlich Posted by Stadtschülerinnenrat Frankfurt on Thursday, November 26, 2020



Sieben Schülervertretungen haben demnach zu den Streiks aufgerufen. Ab 11 Uhr soll es eine Demo vor dem Gesundheitsamt geben. Man könne aber auch von zu Hause aus "digital streiken".