Frankfurt am Main

Center Michael Kessens verlässt die Skyliners-Basketballer

22.06.2021, 16:19 Uhr | dpa

Die Fraport Skyliners gehen ohne Center Michael Kessens in die neue Saison der Basketball-Bundesliga. Über den neuen Club des 30-jährigen gebürtigen Schweizers machten die Frankfurter am Dienstag keine Angaben. Der 2,06 Meter große Profi erzielte in der abgelaufenen Saison in 26 Spielen durchschnittlich 8,6 Punkte und 5,5 Rebounds. "Er war eine wichtige Stütze in unserem Team und wir hätten gerne weiter mit ihm gearbeitet. Aufgrund seiner guten Saison sind auch andere Vereine auf ihn aufmerksam geworden und Mike hat sich dafür entschieden, einen anderen Weg zu gehen", sagte Manager Marco Völler.