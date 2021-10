Frankfurt am Main

ADAC warnt vor Staus am kommenden Wochenende

20.10.2021, 10:57 Uhr | dpa

Der ADAC Hessen-Thüringen hat vor Staus am kommenden Wochenende gewarnt. Wegen des Ferienbeginns in Thüringen und dem Ende der Ferien in Berlin, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sei mit stärkerem Verkehr auf den Straßen zu rechnen, teilte der Autofahrerverein am Mittwoch mit. Vor allem auf den Autobahnen rund um das Erfurter und das Hermsdorfer Kreuz drohten Staus.

Die Spitzenzeiten des Verkehrsaufkommens seien Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag, so der ADAC. Wer Wartezeiten im Stau vermeiden wolle, solle Urlaubsstart und Tagesausflüge auf Reisetage in der Woche ausweichen, zum Beispiel auf Dienstag oder Mittwoch. Wer etwa wegen einer bestehenden Buchung am Wochenende reisen müsse, solle entweder sehr spät oder in den frühen Morgenstunden losfahren, um Stau zu meiden.