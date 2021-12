Frankfurt am Main

Kriegswaffen im Spind: Prozess gegen Ehepaar

01.12.2021, 01:39 Uhr | dpa

Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz werden an diesem Mittwoch (09.00 Uhr) einem Ehepaar vor dem Amtsgericht Frankfurt zur Last gelegt. Die jeweils 32 Jahre alten Eheleute verstauten laut Anklage bereits 2019 mehrere schwere Kriegswaffen wie Handgranaten oder Teile von Gewehren und Pistolen in einem Spind eines Frankfurter Sportvereins, in dem beide Angeklagte Mitglied waren. Die Ermittlungen brachten zutage, dass die Waffen offenbar dem derzeit wegen Vorbereitung rechtsextremistischer Verbrechen vor dem Oberlandesgericht angeklagten ehemaligen Bundeswehroffizier Franco A. (32) gehörten, der mit dem Pärchen über den Sportverein bekannt war. Das Gericht will den Prozess an einem Verhandlungstag abschließen.