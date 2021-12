Frankfurt am Main

Sportdirektor Schmidt vor Vertragsverlängerung in Mainz

19.12.2021, 16:50 Uhr | dpa

Der Vertrag von Sportdirektor Martin Schmidt bei Bundesligist FSV Mainz 05 soll in naher Zukunft verlängert werden. Dies sagte Sportvorstand Christian Heidel am Sonntag in einer Medienrunde. "Alle, die Martin mögen, müssen sich keine Gedanken machen", sagte Heidel. Man sei sich in allen Punkten einig. Die Rollenverteilung beschrieb der Vorstand so: "Wenn es ums Sportliche geht, dann ist in aller Regel Martin am Zug." Der 54 Jahre alte Schmidt übernahm zum Jahresanfang den Posten und hat einen Vertrag bis Saisonende.