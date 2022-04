Frankfurt am Main

Coach Glasner will rotieren: Sow fehlt auch im Union-Spiel

17.04.2022, 02:55 Uhr | dpa

Eintracht Frankfurts Cheftrainer Oliver Glasner wird nach dem kräftezehrenden 3:2-Coup beim FC Barcelona im Fußball-Bundesligaspiel heute beim 1. FC Union Berlin rotieren. Verzichten muss er wie schon im Europa-League-Spiel auf den am Knie verletzten Mittelfeldspieler Djibril Sow. Außerdem will er die eine oder andere frische Kraft in der Startelf an der Spree aufzubieten. Wahrscheinlich ist, dass er den für die Halbfinalpartie in Barcelona gesperrt gewesenen Tuta für Almany Touré wieder für die rechte Verteidigerposition nominiert.

Mit einem Sieg könnten die Hessen den Abstand zum Tabellensiebten aus Berlin auf drei Punkte verkürzen und die Hoffnung auf einen Europacup-Platz für die nächste Saison erhalten.