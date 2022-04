Frankfurt am Main

Eintracht-Frauen hoffen weiter auf die Champions League

24.04.2022, 15:11 Uhr | dpa

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben ihre Chance auf eine Champions-League-Teilnahme gewahrt. Das Team von Trainer Niko Arnautis besiegte am Sonntag in der Bundesliga Bayer Leverkusen mit 2:1 (0:0) und zog an der TSG 1899 Hoffenheim vorbei auf den vierten Tabellenplatz. Annika Enderle brachte die Gäste in Führung (52.). Ein Eigentor von Clara Fröhlich (57.) führte zum Ausgleich, ehe der Österreicherin Barbara Dunst in der 85. Minute der späte Siegtreffer gelang.

Damit verkürzten die Frankfurterinnen ihren Rückstand auf Turbine Potsdam und den dritten Rang, der zum Einzug in die Königsklasse berechtigt, auf drei Punkte. Am vorletzten Spieltag (Samstag, 14.00 Uhr) tritt die Eintracht nun in Potsdam an. Turbine muss am letzten Spieltag (15. Mai) noch zum Titelverteidiger FC Bayern München, während die Frankfurterinnen um Nationaltorhüterin Merle Frohms gegen Werder Bremen aus der unteren Tabellenhälfte antreten.