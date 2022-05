Eintracht-Kultstürmer Meier verlängert Trainervertrag

Der ehemalige KultstĂŒrmer Alexander Meier hat seinen Trainervertrag bei Eintracht Frankfurt um drei Jahre verlĂ€ngert. Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, hat der 39 Jahre alte Ex-Profi einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben. Zugleich rĂŒckt er in der kommenden Saison als Co-Trainer in die U21 auf. Meier werde Individualtrainer fĂŒr den StĂŒrmer-Nachwuchs, hieß es in der Mitteilung.

Meier, der einst als "Fußball-Gott" von den Eintracht-Fans verehrt wurde, war bisher Co-Trainer der U17. "FĂŒr mich ist der Schritt in die U21 die nĂ€chste Etappe in meiner Trainerkarriere", sagte Meier, der als Angreifer fĂŒr die Hessen 134 Tore in 377 Partien erzielte und in der Saison 2014/15 TorschĂŒtzenkönig in der Bundesliga war.