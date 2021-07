Gelsenkirchen

Schalker Kutucu wechselt zu Istanbul Basaksehir

04.07.2021, 18:04 Uhr | dpa

Der FC Schalke dünnt seinen Kader weiter aus und trennt sich von Ahmed Kutucu. Wie der Fußball-Zweitligist am Sonntag mitteilte, wechselt der 21 Jahre alte Offensivspieler zu Istanbul Basaksehir. "Für Ahmed war es sicherlich keine einfache Entscheidung, Schalke 04 nun endgültig zu verlassen. Losgelöst von dieser emotionalen Komponente ist der Schritt absolut nachvollziehbar und sportlich sinnvoll für ihn", kommentierte Sportdirektor Rouven Schröder den bereits 18. Schalker Abgang in diesem Sommer. Über die Modalitäten des Transfers vereinbarten beide Clubs Stillschweigen.

Kutucu war 2011 von Rot-Weiss Essen zum FC Schalke gewechselt. Dort durchlief der Offensivspieler alle Jugendmannschaften bis zur U19. Im Dezember 2018 feierte der gebürtige Gelsenkirchener beim 1:1 in Augsburg sein Bundesligadebüt. Insgesamt kam der zweifache türkische Nationalspieler auf 45 Bundesliga-Spiele (fünf Tore, drei Vorlagen) für den Revierclub. In der abgelaufenen Saison war er an den niederländischen Erstligisten Heracles Almelo verliehen.