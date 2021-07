Gelsenkirchen

Axel Hefer neuer Aufsichtsratschef beim FC Schalke 04

18.07.2021, 10:50 Uhr | dpa

Axel Hefer ist der neue Aufsichtsratsvorsitzende beim Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04. Das gab der Revierclub am Sonntag bekannt, nachdem der 44 Jahre alte Vorstandsvorsitzende eines Technologieunternehmens vom neubesetzten Gremium zum Vorsitzenden gewählt wurde. Der in Düsseldorf lebende Hefer folgt damit auf Jens Buchta, der als Nachfolger von Clemens Tönnies ein Jahr lang Aufsichtsratchef war und im Juni seinen Rücktritt erklärt hatte. Buchta wurde am Samstag bei der Mitgliederversammlung in der Schalker Arena verabschiedet.