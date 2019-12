LIVESport-Woche im Live-Blog

Hammer-Wochenende für Phoenix Hagen

16.12.2019, 09:26 Uhr | t-online.de

Phoenix Hagen am Korb: In der 2. Basketball-Bundesliga haben die Profis einen Sieg errungen. (Quelle: HMB/Media/Schumacher)

Egal, ob Phoenix Hagen oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Hagen.

Für die Basketball-Teams von Phoenix Hagen war es ein erfolgreiches Wochenende. Erst haben die Profis in der 2. Basketball-Bundesliga den dritten Heimsieg in Folge eingefahren. Sie setzten sich mit 81:66 gegen die Wiha Panthers Schwenningen durch. Auch die Jugend war erfolgreich: Die U-19-Mannschaft trennte sich mit 78:65 von SG ART Giants Düsseldorf. Wenn das kein guter Start in die Woche ist...

!!!Das ist der dritte Heimsieg in Folge!!! Phoenix Hagen gewinnt am 15. Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga... Gepostet von Phoenix Hagen am Samstag, 14. Dezember 2019

