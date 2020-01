LIVESport-Woche im Live-Blog

Box-Sport-Club Haspe startet Abnehmchallenge

14.01.2020, 10:41 Uhr | t-online.de , tme

Egal, ob Phoenix Hagen oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Hagen.

Gute Vorsätze für das neue Jahr hat sich die Frauen-Fitnessbox-Gruppe im Box-Sport-Club Haspe vorgenommen. Sie starten das Jahr nämlich mit einer Abnehmchallenge und wollen sechs Monate lang mindestens zweimal die Woche in den Club kommen. Wer mitmachen möchte, kann sich auf der Homepage des Clubs informieren.



Nach dem dritten Sieg in Folge haben die Phoenix Hagen Juniors aktuell wieder die Chance in die Playoffs der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga. Das errechnete die "WAZ". Dafür müssen die Basketballer die nächsten beiden Spiele gegen Bremerhaven und Münsterland gewinnen.

Hallo und willkommen zurück in unserem Sport-Live-Blog aus Hagen.



So lief der Sport-Montag:



18.27 Uhr: Das war's für heute.



Wir verabschieden uns für heute und wünschen Ihnen einen schönen Abend. Bis morgen.



17 Uhr: Tom Bergner von Eintracht Hagen gewinnt mit Nationalmannschaft

Die U20-Nationalmannschaft mit Tom Bergner gewinnt das Vier-Länder-Turnier in Portugal. Tom zeigte dabei auch im Finale gegen Frankreich starke Leistung und landete drei Treffer.

15.33 Uhr: HSG Hohenlimburg mit Überraschungssieg



In der Landesliga 4 gelang den Handballern von der HSG Hohenlimburg am Wochenende ein Überraschungssieg. Sie gewannen gegen den Spitzenreiter HVE Villigst-Ergste und sorgten damit für eine kleine Sensatin, wie die "WAZ" berichtet.



13.21 Uhr: Stadt gratuliert Sportlern des Jahres



Am Samstag erhielten die Sportler des Jahres ihre Auszeichnung in der Karl-Adam-Halle. Nun gratuliert auch die Stadt Hagen nochmal auf ihrem Facebook-Account allen Beteiligten.



Herzliche Glückwünsche an alle Gewinnerinnen und Gewinner und ein erfolgreiches Sportjahr 2020 für alle Hagener Vereine 🏆 #Hagen #meinHagen Gepostet von Hagen – meine Stadt am Montag, 13. Januar 2020

11.07 Uhr: Sportler des Jahres auf Neujahresempfang geehrt



Beim Empfang des Stadtsportbundes wurden zum 23. Mal die Sportler und Sportlerinnen des Jahres gekürt. Bei den Damen gewann Andrea Haarmann, bei den Herren Handballer Jan König.



Großer Bahnhof für den Hagener Sport: Zum nunmehr 23. Mal haben das Servicezentrum Sport und der Stadtsportbund Hagen in... Gepostet von Sport in Hagen am Samstag, 11. Januar 2020

8.33 Uhr: Phoenix Hagen gewinnt in Ehingen

103:92 gewannen die Basketballer von Phoenix Hagen gestern gegen die Ehingen Ursprings. Die ersten Punkte der Partie erzielte Kyle Leufroy. Er versenkte einen Dreier für Hagen. Dominik Spohr legte nochmal drei Punkte nach bevor die Hausherren ihren ersten Treffer erzielten.

Zur Halbzeit stand es 53:42 für die Feuervögel. Die Hunderter Marke knackte kurz vor Abpfiff Phoenix-Kapitän Spohr. Mit 23 Punkten war Kyle Leufroy der erfolgreichste Phoenix-Basketballer am Sonntag – gefolgt von Adam Pechacek (21).

7.22 Uhr: Guten Morgen, Hagen!

Willkommen zurück in einer neuen Woche beim Sport-Live-Blog aus Hagen. Auch in dieser Woche berichten wir wieder über alles, was wichtig im Lokalsport in Hagen ist. Wenn Sie Hinweise, Kritik oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns gerne unter dem Artikel einen Kommentar!