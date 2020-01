LIVESport-Woche im Live-Blog

Phoenix Hagen gewinnt auswärts in Ehingen

13.01.2020, 08:50 Uhr | t-online.de

Egal, ob Phoenix Hagen oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Hagen.

103:92 gewannen die Basketballer von Phoenix Hagen gestern gegen die Ehingen Ursprings. Die ersten Punkte der Partie erzielte Kyle Leufroy. Er versenkte einen Dreier für Hagen. Dominik Spohr legte nochmal drei Punkte nach bevor die Hausherren ihren ersten Treffer erzielten.

Zur Halbzeit stand es 53:42 für die Feuervögel. Die Hunderter Marke knackte kurz vor Abpfiff Phoenix-Kapitän Spohr. Mit 23 Punkten war Kyle Leufroy der erfolgreichste Phoenix-Basketballer am Sonntag – gefolgt von Adam Pechacek (21).

