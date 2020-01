LIVESport-Woche im Live-Blog

Phoenix Hagen soll neue Trainingshalle bekommen

30.01.2020, 08:47 Uhr | t-online.de, tme

Egal, ob Phoenix Hagen oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Hagen.

Noch ist es nur eine Vision, aber die neue Trainingshalle von Phoenix Hagen hat einen wichtigen Planungsschritt genommen. Die Anwohner haben bei einem Sponsorentreffen für die Halle gestimmt. Entstehen soll die Anlage laut "WAZ" am bisher brach liegenden Post-Sportplatz.



16.27 Uhr: Stadtsportbund Hagen organisiert "Tag am See"



Zwar ist es noch eine ganze Weile hin, aber bereits jetzt kündigt der Stadtsportbund Hagen einen Tag am See mit Stand Up Paddeling im Mai an. Am 21. und 27. ist es soweit. Unterhalb der Hohensyburg am Hengsteysee bietet sich den Teilnehmern laut Veranstalter eine wunderbare Kulisse. Das dürfte besonders jetzt im grauen Januar ein schöner Ausblick auf den Sommer werden.

14.05 Uhr: Hagen United siegt souverän beim Testspiel

Gegen den SC Concordia Hagen II hat Hagen United mit 5:0 einen starken Sieg eingefahren. "Ein starker Auftritt der gesamten Mannschaft. Die Ruhe auf dem Platz war ein Traum. Wenn wir uns lediglich in der Rückrunde auf das Fußballspielen konzentrieren und nicht auf das Gequatsche, dann bin ich für die bevorstehenden Spiele optimistisch", resümiert Spielertrainer Marcel Jauert.

12.35 Uhr: BG DEK / Fichte Hagen mit schwierigem Gegner



Die RheinStars Köln Basketball sind am Freitag in Hagen zu Gast und werden gegen die Mannschaft von BG DEK / Fichte Hagen antreten. Obwohl die Kölner als Favoriten gelten, freuen sich die Hagener auf das Spiel, weil es ein guter "Gradmesser" werden wird, wie es in einem Facebook-Post heißt.



10.13 Uhr: Verursacher von Schaden am Loheplatz meldet sich



Nach der Demolierung des Sportplatzes Loheplatz hat sich der Verursacher laut einer Mitteilung der Stadt Hagen beim Servicezentrum Sport der Stadt Hagen gemeldet und will den nun Schaden beheben.



Das ging schnell 😳 Dank der Bitte um sachdienliche Hinweise zur Beschädigung am Loheplatz und der schnellen Verbreitung... Gepostet von Hagen – meine Stadt am Dienstag, 28. Januar 2020

8.47 Uhr: Phoenix Hagen Youngsters blicken auf ersten internationalen Sieg zurück



Den jungen Basketballern von Phoenix Hagen ist ein Sieg in der European Youth Basketball League gelungen. Das U14-Team aus Hagen setzte sich letzten Freitag in Riga knapp mit 58:57-Sieg gegen BS Jugla aus Lettland durch.



Zweiter Tag in Riga neigt sich dem Ende zu! Der zweite Turniertag unserer U14-Mannschaft brachte viel Lehrgeld und eine... Gepostet von Phoenix Jugend am Samstag, 25. Januar 2020

Stanley Witt lobte sein Team. "Jeder einzelne Spieler hat sich eingebracht und individuelle Schritte nach vorn gemacht", wird der Coach auf der Webseite der Basketballer zitiert.

16.37 Uhr: HSG ECD Hagen gewinnt gegen SG Tura Halden



Das war ein deutlicher Sieg. Mit 21:31 verlor die SG TuRa Halden/Herbeck deutlich gegen die HSG ECD Hagen. Damit gelang der Mannschaft um Trainer Benedikt Wetzel ein gelungener Rückrunden-Auftakt. Mit dieser Motivation im Rücken dürften die Spieler dem kommenden Heimspiel am Samstag gegen HSG Herdecke/Ende mit Selbstbewusstsein entgegenblicken.



14.33 Uhr: Phoenix Hagen gibt Rabatt auf Nürnberg-Heimspiel



Dieses Heimspiel sorgt bereits seit Tagen für Furore: Die Partie am Samstag gegen die Nürnberg Falcons. Was viele Fans störte: Für die Partie müssen auch Dauerkartenbesitzer zusätzlich zahlen, weil das Spiel nicht eingeplant war. Viele Fans sind deswegen nun verärgert. In einem Facebook-Post erklärten sich die Feuervögel nun mit einem längeren Text, in dem unter anderem der Schritt darin begründet wurde, dass das Heimspiel erst sehr spät in die Planung eingeflossen sei. Als Entschuldigung bieten die Verantwortlichen nun an, als Dauerkartenbesitzer 10% Rabatt auf die Karten für das Spiel zu erhalten.

12.15 Uhr: Hagen United-Damen holen 10. Platz



Erfolg für die Damen von Hagen United e.V. Bei dem 5. Damen-Hallen Cup holte die Mannschaft den 10. Platz.



Hallenturnier: United holt 10. Platz beim 5. Damen-Hallen Cup des #TSVFichteHagen Mit einigen verletzten Spielerinnen... Gepostet von Hagen United e.V. am Dienstag, 28. Januar 2020

10.10 Uhr: TSV Hagen 1860 verliert gegen Freudenberg



Mit einer deutlichen Niederlage von 55:80 haben die 2. Herren vom TSV Hagen 1860 2 am Montagabend gegen den TV Freudenberg verloren. Die Gäste festigen mit dem Sieg damit ihren zweiten Tabellenplatz.



8.03 Uhr: Heimspieltag in Hagen für lokale Handballteams

Am Samstag stehen mehrere Spiele für die Handballer an. Einen Spielplan finden Sie hier:



16.25 Uhr: VfL Eintracht Hagen nach Sieg selbstbewusst



Die Hagener siegten am Sonntag souverän gegen Gummersbach. Entsprechend selbstbewusst geht der VfL Eintracht Hagen in die Vorbereitungen für das Topspiel am Samstag gegen die Tabellendritten SGSH Dragons. Über das vergangene und das bevorstehende Spiel sagte Trainer Stefan Neff: "Wir sollten das Spiel abhaken und den Blick nach vorne richten. Wir haben die beiden Punkte eingesammelt und kein Spieler hat sich verletzt, das war das wichtigste. Nun geht es nach Halver, wo uns sicherlich mehr Gegenwehr erwartet."

14.29 Uhr: Unbekannte beschädigen Zaunanlage von Loheplatz



Wohl mit einem Fahrzeug haben Unbekannte die Zaunanlage auf dem Loheplatz im Emst beschädigt. Das teilte die Facebook-Seite "Sport in Hagen" mit und veröffentliche Fotos, auf denen der Schaden zu sehen ist.

Unbekannte haben am Wochenende mit einem Fahrzeug die Zaunanlage auf dem Loheplatz in Emst beschädigt. Das... Gepostet von Sport in Hagen am Montag, 27. Januar 2020

13.20 Uhr: Autogrammstunde der Phoenix Hagen-Profis



Ab 17 Uhr haben Fans von Phoenix Hagen heute die Möglichkeit im Rewe-Makrt im Mühlencenter ihre Idole zu treffen. Kapitän Dominik Spohr, Kyle Leufroy und Javon Baumann werden anwesend sein und für Fotos und Autogramme zur Verfügung stehen.



11.45 Uhr: SV Haspe 70 gewinnt Rückrundenauftakt



Erfolg für die U16.1. des SV Haspe 70. Gegen den TuS hiltrup gewannen die Hagener mit 91:32. Obwohl der Kader stark geschwächt war, hatten sie offensichtlich keine Probleme, die Gegner zu besiegen.



8.28 Uhr: TSV Hagen 1960 besiegt Tabellenführer VfK Berlin



Gute Nachrichten für das Bundesligateam vom TSV Hagen 1960. Gleich zwei Siege konnten die Faustballer von der Auswärtsreise mitbringen. Der Tabellenführer VfK Berlin wurde am Samstag mit 5:3 besiegt, am Sonntag folgte der 5:1-Sieg gegen die Berliner TS. Aufgrund der Niederlage vom direkten Konkurrenten VfL Kellinghusen, konnten die Hagener wieder auf Tabellenrang 3 klettern. Die DM-Qualifikation liegt damit wieder in eigener Hand!

