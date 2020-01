LIVESport-Woche im Live-Blog

Phoenix Hagen lädt Helfer zum Essen ein

22.01.2020, 14:22 Uhr | t-online.de, tme

Egal, ob Phoenix Hagen oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Hagen.

Am Donnerstag starten die Feuervögel in Richtung Schwarzwald, um dort am Freitag gegen die Wiha Panthers Schwenningen zu spielen. Nach einer kleinen Pause dürften die Feuervögel motiviert auf das Spiel sein.



Zum Saisonende wechselt Tilman Pröhl von VfL Eintracht Hagen zu DJK Rimpar Wölfe. Das gab der Club am Mittwoch bekannt. Auf Facebook bedankte sich der VfL Eintracht Hagen bei dem Spieler und wünscht ihm alles Gute.

Als Dankeschön an alle ehrenamtlichen Helfer, die Phoenix Hagen über die Jahre unter die Arme gegriffen haben, hat der Club am Dienstagabend in ein Restaurant in Hagen eingeladen. Glückliche Gesichter zeigen, dass die Ehrenamtler die Einladung sichtlich genossen haben.

15.14 Uhr: Hagen Chipmunks bauen Feld aus



Dank einer Spende konnten die Hagen Chipmunks Material zum Trainingsbetrieb auf dem Littel Temperfield anschaffen. Damit nimmt der Ausbau des neuen Feldes laut Facebook-Mitteilung Gestalt aus.



13.08 Uhr: Enttäuschung bei BG DEK /Fichte Hagen



Am Montag verlor die U14-1 gegen die Dragons Rhöndorf. Laut Mitteilung auf Facebook lag da daran, dass die Dragons besser ins Spiel gekommen sind, als die Hagener. Auch seien die Gegner groß und kräftig waren, was wohl ein zusätzlicher Pluspunkt für die Rhöndorfer darstelle.



11.34 Uhr: Phoenix Hagen lädt zum Testtag



Am 28. Januar zwischen 12 und 15 Uhr können basketballbegeisterte Kinder ihr Können an verschiedenen Stationen testen. Um eine Anmeldung wird gebeten.



8.58 Uhr: TC Rot-Weiß Hagen sucht ambitionierte Spieler

Für die Südwestfalenliga (Lk1-13) sucht der TC Rot-Weiß Hagen noch "ambitionierte" Spieler. Die Spieler werden bei dem Club "entsprechend gefördert", heißt es auf der Website. Kontakt könnten Interessierte über eine E-Mail-Adresse aufnehmen, die ebenfalls auf der Internetseite zu finden ist.



16.30 Uhr: Phoenix Hagen Juniors hoffen auf weiteren Sieg



Gegen die Eisbären Bremerhaven haben die Phoenix Hagen Juniors am Wochenende nach einer spannenden Partie knapp gewonnen. Deswegen war die Freude um den Sieg um so größer. Jetzt wollen die Juniors nochmal gewinnen, denn dann hätten sie ihr Ziel, auf Staffel-Platz zwei und in der Aufstiegsrunde zu sein, vorerst erreicht, berichtet die "WAZ".



15.17 Uhr: FC Hellas/Makedonikos Hagen führt Tabelle

Nach dem 17. Spieltag führt mit einem Punktestand von 47 Zählern aus 17 Spielen die Mannschaft die Tabelle der Kreisliga A1 an. Dahinter folgen sind der SC Berchum/Garenfeld II und der SW Breckerfeld mit je 42 Punkten.

13.50 Uhr: VfL Eintracht Hagen sucht nach Alternative nach Vikings-Insolvenz



Nachdem die Insolvenz und die Abmeldung aus dem Spielbetrieb des HC Rhein Vikings nun offiziell ist, sucht der VfL Eintracht Hagen nach einer Alternative für das Spiel am 25. April, um "mit unseren Fans gemeinsam Saisonabschluss feiern zu können", wie es auf Facebook heißt.



12.45 Uhr: Faustballer von TSV Hagen 1860 können punkten



Erfolgreiches Wochenende für Hagens sportliche Jugend. Auch die Faustballer des TSV Hagen 1860 gewannen und sicherten sich damit den Titel in der Westfalenmeisterschaft U10. Herzlichen Glückwünsch!



11 Uhr: Pressekonferenz des VfL Eintracht Hagen zum Nachhören



Zum Spiel des Vfl Eintracht Hagen gegen Team HandALL Lippe II hat der Verein nun ein Video veröffentlicht, auf dem die Pressekonferenz im Nachgang des Spieles nachzugucken ist.

8.50 Uhr: SSV Hagen-Fussball e.V. wir Hallenkreismeister



Stolz präsentierten sie den Pokal: Das Team des Jung-Jahrgangs der D1 Jugend vom SSV Hagen-Fussball e.V. sind Hallenkreismeister 2019/20 geworden. Der Verein lies es sich nicht nehmen, das freudige Ergebnis in gleich mehreren Fotos auf Facebook zu teilen.



