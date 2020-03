LIVESport-Woche im Live-Blog

VfL Eintracht Hagen verkündet Neuzugänge

04.03.2020, 09:04 Uhr | t-online.de, tme

Egal, ob Phoenix Hagen oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Hagen.

"Die Planungen für die kommende Saison laufen auf Hochtouren", heißt es auf der Webseite der VfL Eintracht Hagen. Der Verein verkündete die ersten beiden Neuzugänge: Carsten Ridder und Mats Grzesinski wechseln nach Hagen. Der Klub spricht von einem "Toptransfer”. "Als sich für uns die Möglichkeit ergab, Carsten Ridder zu verpflichten, waren sich alle Beteiligten inerhalb von Sekunden einig", wird Sportdirektor Michael Stock zitiert. "Er wird unserem Spiel gut tun. Carsten zeichnet sich durch eine herausragende Abwehrarbeit aus."

❗️Wir können zwei Neuverpflichtungen verkünden❗️ ➡️ Am Wochenende noch 4x in der 2. HBL genetzt, nächste Saison ein... Gepostet von VfL Eintracht Hagen am Dienstag, 3. März 2020

Guten Morgen und willkommen zurück beim Sport-Live-Blog aus Hagen! Auch heute berichten wir wieder über alles, was wichtig im Lokalsport in Hagen ist. Schön, dass Sie wieder dabei sind!

Das war der Sport-Dienstag:



18.15 Uhr: Das war es für heute!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Schauen Sie doch gerne morgen wieder vorbei, wenn wir aktuelle Meldungen aus dem Hagener Lokalsport für Sie haben.

15.11 Uhr: Pressekonferenz vom Spiel VfL Eintracht Hagen gegen TuS Spenge



Wie die Verantwortlichen vom VfL Eintracht Hagen die Partie gegen den TuS Spenge bewerten, haben sie in einer Pressekonferenz gesagt. Nachzuschauen ist das in einem Video bei YouTube.



14.08 Uhr: Faustballer des TSV Hagen des TSV Hagen 1860 reisen nach Mannheim



Die Faustballer des TSV Hagen 1860 reisen am 7. und 8. März nach Mannheim. Grund sind die dort stattfindenden Deutschen Meisterschaften. Da sie momentan auf Platz 3 in der regulären Saison stehen, haben sie sich diese Teilnahme verdient.



11.14 Uhr: Sportler des BG DEK / Fichte Hagen für Landesverbandsturnier nomniert



Dusan Ilic wurde für das Landesverbandsturnier des Jahrgangs 2006 in Baden-Baden nominiert. Selten ist es, dass dort jüngere Jahrgänge wie der 2008 geborene Ilic antreten. Deswegen ist die Nominierung für die BG DEK / Fichte Hagen schon jetzt ein Erfolg.



‼️🏀 Top-News: Dusan Ilic (2008) nominiert für Landesverbandsturnier des Jahrgangs 2006 🏀 ‼️ Vom 06. – 08.03.2020 findet... Gepostet von BG DEK / Fichte Hagen am Montag, 2. März 2020

9.48 Uhr: Rundturnhalle Hohenlimburg wieder nutzbar



Nach der Installation neuer Batterien in der Lichtanlage ist die Rundturnhalle in Hohenlimburg wieder voll nutzbar. Das teilte das Servicezentrum Sport der Stadt Hagen am Dienstag mit.

7.38 Uhr: Tischtennisabteilung verliert gegen Hohenlimburg-Nahmer

In der Rückrunde der Zweiten Kreisklasse haben die Herren der Tischtennisabteilung des VfL Eintracht Hagen zu Hause verloren. Gegen den ATS Hohenlimburg-Nahmer stand es am Montagabend 4:9.

Dienstag, 7.08 Uhr: Guten Morgen Hagen!

Hallo und willkommen zurück im Sport-Blog aus Hagen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Auch heute berichten wir über alles, was im Lokalsport in Hagen wichtig ist.

So lief der Sport-Montag:

18.15 Uhr: Das war es für heute!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Schauen Sie doch gerne morgen wieder vorbei, wenn wir aktuelle Meldungen aus dem Hagener Lokalsport für Sie haben.

15.30 Uhr: Hagen United Damen werden vom Spielbetrieb zurückgezogen



Wegen Personalmangel wird der Ligaspielbetrieb der Damen vom Hagen United eingestellt. Die Mannschaft wird sich also aus der Kreisliga A verabschieden. Allerdings nur vorerst, wie betont wird, denn die Mannschaft will versuchen, im Sommer einen neuen Anlauf zu starten. "Ziel ist es weiterhin, die Truppe langfristig als 9er-Team im Spielbetrieb der Kreisliga zu integrieren. Um die schwere der Aufgabe sind sich die neuen Trainer bewusst. Wir bleiben dran", heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Denn der Trainingsbetrieb geht vorerst weiter.

14.11 Uhr: Nächstes Heimspiel für Phoenix Hagen am Freitag



Bereits am Freitag steht das nächste Heimspiel für Phoenix Hagen an. Um 20 Uhr geht es gegen die Römerstrom Gladiators Trier. Die Abendkasse und die Halle öffnen eineinhalb Stunden vor Spielbeginn.



12.21 Uhr: Headcoach bedankt sich bei Phoenix Hagen-Fans



Trotz des schlechten Wetters und in Zeiten des Coronavirus sind zahlreiche Fans von Phoenix Hagen beim Spiel gegen Karlsruhe mitgereist. Dafür bedankte sich Headcoach Chris Harris. "Ich möchte mich ausdrücklich bei unseren Fans bedanken, die Wetter und Virus getrotzt haben und angefeuert haben bis zum Schluss. Vielen Dank dafür."

11.33 Uhr: Enttäuschung bei Phoenix Hagen nach Karlsruhe-Pleite



Am Wochenende hat Phoenix Hagen erneut gegen die PS Karlsruhe Lions verloren. Als Grund sah Headcoach Chris Harris einen ausgedünnten Kader und fehlende Fokussierung. "Mit einem tieferen Kader wäre heute wahrscheinlich mehr drin gewesen. Ich freue mich, dass Mike so ein gutes Spiel gemacht hat. Aber alles in allem haben wir uns heute auch mental einen echten Ausrutscher geleistet und uns zu viel mit uns selbst beschäftigt. Wir haben den Ball nicht ins Laufen gebracht und überall da, wo Karlsruhe Vorteile hatte, konnten wir nicht gegenhalten", wird der Coach in einer Vereinsmitteilung zitiert.

10.36 Uhr: Hagen United feiert wichtigen Sieg



Mit einem teilweise freizügigen Kabinenfoto hat Hagen United auf Facebook einen für sie wichtigen Sie gefeiert. Gegen die Zweitvertretung von Iliria gewannen die Hagener 3:1. Damit ist der Verein seit fünf Spielen ungeschlagen.

7.55 Uhr: Eintracht Hagen gewinnt Zuhause

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit (15:15) gewinnt die erste Herrenmannschaft des VfL Eintracht Hagen 31:27 gegen die Gäste des TuS Spenge. Bester Torschütze war Theo Bürgin aus der A-Jugend.

Siiiieg! 💪🏻💪🏻 Der neunte Streich in Folge! 🤩Dank der tollen Unterstützung von vielen vielen Kindern gewinnen wir mit 31:27 gegen TuS Spenge - 1.Herren! #heimsieg #hagen #dankedankedanke Gepostet von VfL Eintracht Hagen am Sonntag, 1. März 2020

Montag, 7.06 Uhr: Hallo, Hagen!

Guten Morgen und willkommen zurück in einer neuen Woche beim Sport-Live-Blog aus Hagen! Auch in dieser Woche berichten wir wieder über alles, was wichtig im Lokalsport in Hagen ist. Schön, dass Sie wieder dabei sind!