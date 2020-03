LIVESport-Woche im Live-Blog

Phoenix Hagen-Spiel findet ohne Zuschauer statt

11.03.2020, 14:52 Uhr | t-online.de, tme

Emil Loch von SV Haspe 70 wurde für das Albert Schweizer Turnier nominiert. Auf der Facebook-Seite von dem Verein ist die Freude groß. Man sei über die Entwicklung in der 1. Regionalliga "mehr als zufrieden".



Zum 5. Mal fand wurden die Sportabzeichenerwerber des Jahes 2019 im Theater an der Volme vom Stadtportbund Hagen geehrt. Insgesamgt wurden letztes Jahr 1,786 Sportabzeichen abgelegt, heißt es auf der Website des Stadtsportbundes.



Nachdem bereits in der Bundesliga wegen des Coronavirus Spiele ohne Zuschauer, also als Geisterspiele, stattfinden, zieht nun Phoenix Hagen nach. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, wird die Partie gegen FC Schalke 04 als Geisterspiel stattfinden. "Dies ist emotional ein herber Schlag und wir bedauern diese Entwicklung sehr", heißt es in einem Statement auf Facebook. Denn die Gesundheit der Fans stehe "bei uns über allem". Dennoch sieht der Club die Regelungen, Veranstaltungen mit über 1.000 Teilnehmern abzusagen, als "willkürlich", vor allem, "wenn es bundesweit nicht einheitlich gehandhabt wird".

Hagen United e.V. ist auf der Suche nach Nachwuchsspielern. Das gab der Verein auf seiner Facebook-Seite bekannt. Gesucht werden Minis im Alter von vier bis sechs, die immer Dienstags in der Turnhalle Dahmsheide trainieren wollen.

Außerdem soll ab dem Frühjahr eine F-Jugend aufgebaut werden. Dazu werden Kindern zwischen sieben und acht Jahren gesucht.

⚠️ Wir suchen noch Kinder im Alter zwischen 4-6 Jahren ⚠️ Die Minis trainieren zudem dienstags von 17:15-18:45 Uhr in... Gepostet von Hagen United e.V. am Dienstag, 10. März 2020

16.34 Uhr: DJK Grün-Weiss Hagen-Emst 1926 verlängert mit Meier-Brüdern



Wie der Verein auf Facebook mitteilte, werden Steve und Daniel Meier auch für die kommende Saison für die Spielergemeinschaft auf Torejagd gehen. Das ist in Zeiten, in denen der Verein weniger erfreuliche sportliche Ereignisse hatte, eine Freude für den Club, hieß es.



14.56 Uhr: Phoenix Hagen könnten auch Geisterspiele drohen



Wegen der Absage des Bundesliga-Spiels Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln, das als Geisterspiel ohne Zuschauer ausgetragen wird, könnte es sein, dass auch Phoenix Hagen ohne Zuschauer spielen muss. Zwar hieß es in einer Mitteilung, dass es derzeit noch nicht gesagt werden könne, nach der Absage der Aktion "Freiwurf" (siehe Eintrag von 13.29 Uhr) wird das aber immer wahrscheinlicher.



13.29 Uhr: Phoenix Hagen sagt Aktion "Freiwurf" ab



Wegen des Coronavirus hat Phoenix Hagen die Aktion "Freiwurf" in der Volme Galerie an diesem Donnerstag abgesagt. Ob das Spiel am Sonntag wie geplant stattfinden kann, konnte der Verein noch nicht sagen.