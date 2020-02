LIVESport-Tag im Live-Blog

Rassismus beim Fußball – Dieter Hecking macht klare Ansage

27.02.2020, 14:24 Uhr | t-online.de

Dieter Hecking: Die Derby-Pleite nagte am HSV-Coach. (Quelle: Archivbild/imago images)

In der aktuellen Rassismus-Debatte im Profifußball hat Trainer Dieter Hecking vom Hamburger SV deutlich Stellung bezogen. "Bisher sind wir mit einer solchen Situation noch nicht direkt konfrontiert worden. Aber es kann durchaus sein, dass ich die Mannschaft dann vom Platz holen würde", sagte der Coach der Hanseaten am Donnerstag.

Er wisse nicht genau, so der 55-Jährige weiter, welche Konsequenzen das für den Verein haben könne, aber seine Meinung sei ganz klar: "Ich lehne Rassismus in jeglicher Form ab."

Fotos vom Hamburg-Derby legen das zumindest nahe. Wie die "Mopo" berichtet, soll St.-Pauli-Torwarttrainer Mathias Hain während des Spiels gegen den HSV eine Grenze überschritten haben. Der Coach soll sich außerhalb der erlaubten Coaching-Zone aufgehalten haben und so seinen Spielern Anweisungen zugesteckt haben. Laut "Mopo" beschwerte sich HSV-Coach Dieter Hecking darüber beim Schiedsrichter. Doch das blieb ungeahndet.

Nach dem Derby-Sieg gegen den HSV am vergangenen Samstag haben die Kiezkicker ausgiebig gefeiert. Einer war nicht dabei: James Lawrence. Das erzählte der St.-Pauli-Spieler der "Mopo". Obwohl er gerne mit der Mannschaft zusammen angestoßen hätte, wollte Lawrence fit für das nächste Training sein – und blieb der Party fern.

Die Niederlage im Hamburg-Duell gegen den FC St. Pauli nagt auch noch Tage später am Hamburger SV. "Das Ding hat gesessen und die Wunde ist tief", gestand nun HSV-Sportvorstand Jonas Boldt. "Ich bin jetzt schon ein paar Monate dabei und traue mir zu, einschätzen zu können, wie tief dieser Stachel bei allen HSVern sitzt. Das hat uns getroffen, das merkt man deutlich."



Die zweite Niederlage in der Saison gegen den Stadtrivalen vom Millerntor war für den HSV auch ein Dämpfer im Rennen um den Aufstieg der Fußball-Bundesliga. Er rutschte auf den Relegationsplatz drei ab. Am Samstag müssen die Rothosen bei Erzgebirge Aue antreten.

