HSV verschiebt geplanten Mitglieder-Vorverkauf

Eigentlich sollte am morgigen Dienstag der Mitglieder-Vorverkauf für die Heimspiele gegen den VfL Osnabrück und den SV Sandhausen starten. Wegen des grassierenden Coronavirus werde der Vorverkauf nun aber verschoben – auf den 18. März, wie der Verein heute mitteilt.

Der HSV sei außerdem in engem Austausch mit Behörden. "Hierzu zählt auch, potenzielle Gefahrenherde bestmöglich einzugrenzen oder möglichst sogar auszuschließen", heißt es vom Verein weiter.

Der Handball Sport Verein Hamburg hat am Sonntag SG BBM Bietigheim mit 34:28 klar geschlagen. Damit festigten sie ihren 8. Platz in der Tabelle der 2. Handball-Bundesliga. Nach dem Spiel zeigte sich die Mannschaft in Feierlaune, einen Bundesliga-Absteiger wie Bietigheim geärgert zu haben. Der HSVH postete dazu ein Bild aus der Mannschaftskabine auf Facebook. Das Posen haben die Handball-Spieler offenbar auch drauf...

Nach dem 2:1-Sieg gegen Regensburg gingen die HSV-Profis mit sich selber hart ins Gericht. Nach Feiern war ihnen offenbar nicht zumute, wie Profi Christoph Moritz den Kollegen der "Bild" erzählte.



"Wenn wir gegen Regensburg 6:1 gewonnen hätten, hätten wir uns vielleicht abfeiern lassen", so Moritz. Der "2:1-Arbeitssieg" war offenbar für den Hamburger SV nur eine Pflichterfüllung nach zwei Niederlagen.

HSV-Abwehrspieler Louis Jordan Beyer hat nach dem Schock um seine Verletzung vom Spiel gegen Jahn Regensburg auf Instagram Entwarnung gegeben. In der 81. Minute war der 19-Jährige mit Regensburgs Verteidiger Sebastian Nachreiner zusammengeprallt und bewusstlos liegen geblieben. Aus der Notaufnahme des UKE postete Jordan Beyer aber schon am Sonntag eine beruhigende Nachricht an seine Fans: "Danke für die Genesungsglückwünsche! Mir gehts gut soweit und alles ist halb so wild". Die Diagnose: schwere Gehirnerschütterung. Trotzdem konnte der Profi die Klinik schon am Sonntag wieder verlassen.

2:2. So lautet der Spielstand vom FC St. Pauli gegen Sandhausen zum Ende der Partie. Einer ist dabei besonders aufgefallen: Matt Penney. Doch nicht gerade positiv. Denn Penny sorgte für einen Elfmeter für Sandhausen. Er traf Sandhausens Denny Diekmeier, leitete damit die Wende für die Gastgeber ein. Den Strafstoß verwandelte Kevin Behrens zu einem 1:1.

Verteidiger Timo Letschert hat gegen Regensburg für den entscheidenden Treffer gesorgt: das 1:0. Zusätzlich hatte er in der Abwehr alles im Griff. Doch zufrieden ist Letschert mit der Leistung des Teams nicht: "Das war sicher kein gutes Spiel von uns", sagt er. Wichtig seien aber vor allem die drei Punkte. Zwei Spiele hatte der HSV zuvor verloren. Ein Sieg muss nach so einer Leistung dringend her. Und dafür sorgte Letschert höchstpersönlich. "Jetzt können wir wieder mit mehr Vertrauen weitergehen", sagt er.

