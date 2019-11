Hamburg

Wechselhaftes Wetter im Norden

15.11.2019, 07:12 Uhr | dpa

Das Wetter im Norden wird zum Ende der Woche sehr wechselhaft. Ein Tiefdruckgebiet sorgt am Freitag für eine dichte Wolkendecke, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Besonders an der Ostseeküste kann es zu Sturmböen kommen. In Hamburg werden Temperaturen von sechs bis acht Grad erwartet, in Schleswig-Holstein neun Grad.

Das Wochenende startet am Samstag dann mit viel Regen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen sieben und neun Grad. In der Nacht zum Sonntag lässt der Regen dann nach und es kühlt sich merklich ab. In Hamburg und im Süden Schleswig-Holsteins kann es vereinzelt Bodenfrost geben. Tagsüber werden dann Temperaturen zwischen fünf Grad in Hamburg und sieben Grad an der Ostseeküste erreicht. Im Osten Schleswig-Holsteins kann es auch immer wieder Schauer geben.