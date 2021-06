Hamburg

Hannover 96 verlängert mit Torhüter Sündermann bis 2022

29.06.2021, 16:07 Uhr | dpa

Hannover 96 hat sein Torwartteam für die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga komplettiert. Wie die Niedersachsen am Dienstag mitteilten, hat Marlon Sündermann einen neuen Einjahresvertrag bis 2022 unterschrieben. Der 23 Jahre alte Keeper, der schon seit 2013 im Verein ist, soll zunächst individuell arbeiten und nach einem PCR-Test am Freitag ins Mannschaftstraining einsteigen. Sündermann hatte am letzten Spieltag der vergangenen Saison gegen den 1. FC Nürnberg sein Profidebüt gegeben.

"Marlon passt sportlich und menschlich prima zu unserem Torwartteam mit Torhütertrainer Michael Ratajczak und den beiden Keepern Martin Hansen und Ron-Robert Zieler", sagte 96-Sportdirektor Marcus Mann in der Vereinsmitteilung. "Wir wissen, was wir an ihm haben – und er braucht keine Eingewöhnungszeit, weil er alle und alles bei uns kennt."