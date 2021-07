Hamburg

Platzierungsrunde: Stealers-Baseballer wollen siegen

30.07.2021, 09:12 Uhr | dpa

Nach dem Aus im Viertelfinal-Playoff bei den Padeborn Untouchables trifft Baseball-Bundesligist Hamburg Stealers in den erstmals ausgetragenen Platzierungsspielen am Samstag (12.00/15.30 Uhr) auf die Dohren Wild Farmers. Beide Teams standen sich zum Ende der Punktrunde gegenüber, damals konnten die Hanseaten den direkten Vergleich für sich entscheiden und damit Rang drei in der Nordgruppe sichern. Die Wild Farmers mussten sich anschließend im Playoff-Viertelfinale den Bonn Capitals geschlagen geben.

"Natürlich streben wir an, beide Spiele für uns zu entscheiden", meinte Hamburgs Trainer David Wohlgemuth zuversichtlich. Und ergänzte: "Siege machen immer mehr Spaß als Niederlagen."