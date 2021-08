Hamburg

Walter erwägt Dudziak-Comeback: Trio fällt weiter aus

11.08.2021, 15:20 Uhr | dpa

Trainer Tim Walter vom Hamburger SV erwägt im Stadtderby beim FC St. Pauli das Comeback des ehemaligen Kiezkickers Jeremy Dudziak. "Jerry ist immer eine Option und damit auch ein möglicher Kandidat für die Startelf", sagte der 45-Jährige am Mittwoch mit Blick auf das Gastspiel am Millerntor am Freitag (18.30 Uhr/Sky). Der 25 Jahre alte Mittelfeldakteur, der nach vier Jahren beim Kiezclub 2019 zum HSV wechselte, sei nach seiner Knöchelblessur "größtenteils wieder hergestellt" und fit für das Derby. Dagegen fallen Ersatztorhüter Tom Mickel sowie die Feldspieler Robin Meißner und Stephan Ambrosius verletzungsbedingt weiter auf.

Walter selbst freut sich "riesig" auf sein erstes Derby in der Hansestadt. "Freitagabend, Flutlicht, dazu die Lichter vom Dom. Wer Fußball spielt, der träumt genau davon", schwärmte der Coach, der mit der Startausbeute von vier Punkten aus den ersten beiden Partien zufrieden ist. "Wenn wir die drei Punkte holen, ist es noch schöner."

Große Hoffnungen steckt Walter in die Unterstützung der Anhänger. 700 der zugelassenen 10.003 Zuschauer im damit ausverkauften Stadion am Millerntor sind HSV-Fans. "700 sind besser als keine Fans. Ich hoffe, dass diese 700 die anderen 10.000 übertünchen werden", sagte Walter.