Hamburg

Kanu-DM: Olympiasieger Rendschmidt holt zwei Titel

14.08.2021, 19:15 Uhr | dpa

Kajak-Vierer-Olympiasieger Max Rendschmidt hat am Samstag bei den 100. deutschen Meisterschaften zwei Titel eingefahren. Auf der Dove Elbe in Hamburg siegte er am Samstag im Zweier mit Tobias Pascal-Schultz (TG KV NRW) und setzte sich mit Schultz sowie Yannik Pflugfelder und Max Hoff anschließend auch im Vierer durch. Rendschmidts Tokio-Mitstreiter Tom Liebscher holte mit der RG Sachsen in beiden Wettbewerben jeweils Bronze.

Sabrina Hering-Pradler (Hannover) gewann unterdessen nach ihrem Erfolg über 200 Meter auch den Titel im Einer-Kajak über 500 Meter (1:49,21). Zusammen mit der zweitplatzierten Paulina Paszek war sie anschließend auch im Zweier (1:40:20 Minuten) erfolgreich und ließ bei ihrem zweiten Tagessieg ihre Olympia-Teamgefährtinnen Caroline Arft und Jule Hake (RG KV NRW) hinter sich.

In den Canadier-Konkurrenzen setzten sich über 500 Meter im Einer der 1000-Meter-Olympiasechste Conrad-Robin Scheibner (Berlin/1:48,51) durch. Bei den Damen gewann Ophelia Preller (Potsdam/2:08:07). Die Meisterschaften enden am Sonntag mit den Entscheidungen über 1000 Meter und 5000 Meter.