Hamburg

Olympiasieger im Sammelalbum: Druckfrisch aus Italien

10.09.2021, 06:40 Uhr | dpa

Die Olympischen Spiele in Tokio sind erst wenige Wochen vorbei und schon ist deutschen Sportlern ein kleines Denkmal zum Sammeln gesetzt worden. Die Hamburger Firma "juststickit!" hat ein Panini-Sammelalbum entworfen, das die deutschen Olympia-Sieger 2021 sowie die deutschen Olympia-Highlights vereinigt. "So schnell wurde noch nie ein Panini-Album produziert", sagte Alexander Böker in Hamburg. "Wir haben im Album 120 Plätze freigelassen, die wir dann während der Spiele Tag für Tag gefüllt haben - übernächtigt und mit eckigen Augen vom vielen Olympia-Gucken."

120 Sticker sind so in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Olympischen Sportbund entstanden und über die Original-Panini-Druckmaschinen in Italien gelaufen. Sie komplettieren nun das schon im Juli erschienene Heft "Team Deutschland" mit den größten deutschen Olympia-Legenden um die sportlichen Höhepunkte 2021 aus deutscher Sicht.

Zehn Cent des Erlöses eines Tütchens mit fünf Panini-Stickern kommen direkt der Stiftung Deutsche Sporthilfe zugute. Zuvor hat es den Angaben zufolge 40 Jahre lang kein Panini-Sammelalbum zum Thema Olympia gegeben. Das letzte Olympia-Sammelalbum von Panini gab es anlässlich der Spiele 1976 in Montreal. Das erste Panini-Album wurde 1961 herausgegeben.

Böker und Mitinhaber Oliver Wurm haben bereits mehr als 50 Panini-Sammelalben für Städte, Bundesländer, Fußballvereine sowie zur Elbphilharmonie und zu 70 Jahre Bundesrepublik Deutschland herausgegeben. Zuletzt waren sie mit einem Charity-Sammelalbum zugunsten der Hamburger Kultur erfolgreich.