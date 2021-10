Hamburg

Manzel und Moretti beim Hamburger Theater Festival

03.10.2021, 08:37 Uhr | dpa

Kürzer als sonst, aber mit zahlreichen Stars präsentiert sich das Hamburger Theater Festival vom 10. bis zum 18. Oktober. Eröffnet wird das Festival am Sonntag auf Kampnagel mit dem Überraschungsprojekt "Die glorreichen Sieben". Mit dabei sind Constanze Becker, Fritzi Haberlandt, Fabian Hinrichs, Dagmar Manzel, Ulrich Matthes, Tobias Moretti und Caroline Peters, die bis auf Fabian Hinrichs alle schon beim Festival zu Gast waren. Regie führt Jan Bosse. Die Schauspielerin Sophie Rois ist in einer Solo-Performance in "Sophie Rois fährt gegen die Wand im Deutschen Theater" nach dem Roman "Die Wand" von Marlen Haushofer zu sehen.

Eine weitere Solo-Performance zeigt der Schauspieler Nico Holonics in der Inszenierung "Die Blechtrommel" von Günter Grass, eine Produktion des Berliner Ensembles, Regie führt Oliver Reese. Die einstigen Thalia-Protagonisten und Bühnenstars Peter Jordan und Maren Eggert, die jüngst mit dem Silbernen Bären für Ihre Rolle im Kinofilm "Ich bin dein Mensch" ausgezeichnet wurde, treffen im St. Pauli Theater auf ihren ehemaligen Kollegen Hans Löw. Dort zeigen die drei unter der Regie von John von Düffel eine Leseprobe vom Beziehungsdrama "Totentanz" von August Strindberg.

Wieder dabei ist auch die Familie Flöz mit ihrer Produktion "Feste". Das Festival, das wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr kleiner als sonst ausfallen muss, wird auch in diesem Jahr durch Spenden, Sponsorengelder und Einnahmen aus dem Kartenverkauf finanziert sowie einmalig mithilfe einer Unterstützung der Stadt.