Hamburg

Feldhockey-Bundesliga: HTHC-Herren erobern Rang eins

03.10.2021, 14:08 Uhr | dpa

Die Hockey-Herren vom HTHC Hamburg haben sich in der Staffel B der Feldhockey-Bundesliga vorläufig auf den ersten Rang geschoben. Die Mannschaft von Trainer Christoph Bechmann kam am Samstag allerdings nur zu einem mühevollen 2:1 (1:0)-Sieg gegen Aufsteiger Düsseldorfer HC. Zudem profitieren die Hanseaten vom 6:5 (2:1)-Erfolg des Lokalrivalen Club an der Alster bei Uhlenhorst Mülheim. In einer spannenden Partie hatte Jack Tyler Heldens in der 60. Minute mit dem Treffer zum zwischenzeitlichen 6:4 für die Entscheidung gesorgt. Einen weiteren Dämper musste der UHC hinnehmen, der nach dem 1:2 (1:1) beim Berliner HC Fünfter der B-Staffel bleibt und nicht vom HTHC-Erfolg gegen den DHC (4.) profitieren konnte.

In der A-Staffel festigte unterdessen der Hamburger Polo Club mit einem 8:3 (1:0) beim Nürnberger HTC den zweiten Rang hinter Spitzenreiter Rot-Weiss Köln. Kane Russell steuerte drei Eckentore zum Sieg bei.