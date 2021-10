Hamburg

Universum mit Probellum: Larduet bestreitet Hauptkampf

05.10.2021, 18:50 Uhr | dpa

Der Hamburger Universum-Boxstall veranstaltet mit seinem Kooperationspartner Probellum am 20. November den ersten gemeinsamen Kampfabend. Den Hauptkampf bestreitet Universums kubanischer Schwergewichtler Jose Larduet, der seinen WBC-Latinotitel verteidigen will. "Jose bringt alle Qualitäten mit, um mit der Elite mitzuhalten. Wir sind uns ziemlich sicher, dass er 2022 auf der großen Bühne boxen wird", sagte Promoter Ismail Özen-Otto.

Zudem steigen Senad Gashi, der erstmals in der neuen Gewichtsklasse Bridgerweight (bis 101,6 kg) antreten wird, und Avni Yildirim im Mittelgewicht in den Ring. Özen-Otto kündigte eine Überraschung an. Mit finanzieller Unterstützung des Medien- und Box-Unternehmens Probellum soll ein internationaler Top-Boxer in Hamburg kämpfen.